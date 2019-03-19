Mehmet Tosun Dereköy'de de coşkuyla karşılandı

Seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Dereköy Mahalle toplantısı için gittiği mahallede vatandaşların sevgi seli ve destek özleriyle karşılandı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mahalle toplantısı için Dereköy'e gelen Mehmet Tosun, gençler tarafından da “Sepetçioğlu” oynayarak karşılandı. Tosun'da gençlere eşlik etti.

Tosun vatandaşların yoğun ilgisi arasında başladığı konuşmasında, “İyi belediyeciliğe, insan odaklı belediyeciliğe yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Dereköy'deyiz. Bu köyü ben severim. Bu köyde geçmişte Hüseyin ağabeyimizle, sevgili muhtarımızla, Cemal arkadaşımızla, birbirinden değerli hizmetlerimiz oldu. Köy muhtarlığımızı yaptık, yeri geldi köyümüzün suyunu hep birlikte dağdan getirdik, birlikte çalıştık, birlikte başardık. O zaman ben Konacık Belediye başkanıydım. Dereköy'de bize bağlı değildi. Şimdi aradan geçti beş yıl ve büyükşehire bağlandık ve büyükşehir yönetim modeliyle yönetiliyoruz. Maalesef beş yıldan bu yana mahallelerimiz özellikle alt yapı konusunda, üstyapı konusunda büyükşehir hizmet alanı konusunda hizmet alamıyor. Bizim mahallelerimiz sahipsiz. Öyle ittifakla filan bu işler olmuyor. İttifak bu alanda, Dereköy'de. Ülke genelindeki, il genelindeki ittifaklara saygılıyız. O çerçevede de hareket ediyoruz. Siyasetin gereği neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ancak son günlerde bazı metropollerin adayları buradaki adayların kazanmaları yönünde temenniler yolluyor. Buradan söylüyorum; Burası Bodrum, buranın belediye başkanının kim olacağına Bodrum halkı karar verir” dedi.

“Bodrum'da beş yıldır yapılamayanların sorumlusu kim? “ diye soran Tosun, sözlerine şöyle devam etti;

“Sadece Bodrum Belediyesi mi? Hayır. Muğla neredeydi? Yoktu. O zaman Bodrumlu hemşehrilerim, arkadaşlarım kararınızı buna göre verin. Biz Bodrum'u seven, yüreği sevgiden geçen, Bodrum için yapacak bir şeyim var diyen herkesi bu yolculuğa, bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Şimdi, Dereköy'ümüzün alt yapı ile ilgisi sorunları var, çözeceğiz. Kim belediye başkanı seçilirse seçilsin büyükşehirde, hangi partiden seçilirse seçilsin gidip kapısını çalacağız, Bodrum'a hizmet getirme konusunda elimizden geleni yapacağız.”

Mehmet Tosun Bodrumlulara ve Bodrum'a gönül verenlere güvenerek bu yola çıktıklarını belirterek Dereköy'ün ihtiyaçlarını bildiklerini, özellikle halktan gelen düğün ve toplantı salonu talebini göreve gelir gelmez en kısa sürede halledeceklerini söyledi.

Mehmet Tosun her oyun çok değerli olduğunu belirttiği konuşmasında vatandaşlardan sadece kendi oylarını değil, kendileri için oy toplamalarını da isteyerek, “ Bu işi sonuna kadar yürütmeye var mısınız?” diye sordu ve vatandaşlardan “ varız” cevabını aldı.

Mehmet Tosun konuşmasının ardından İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun Dereköy'den de vatandaşların yoğun ilgi ve destek sözleri arasında ayrıldı.