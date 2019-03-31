Mehmet Tosun oyunu kullandı

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, oyunu Bodrum Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Sabah saatlerinde oyunu kullanmak üzere eşi Nadire Tosun ile birlikte Çırkan Mahallesi'ndeki Bodrum Anadolu Lisesi'ne gelen Mehmet Tosun, 1100 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası bir açıklama yapan Mehmet Tosun, eşi Nadire Tosun ile birlikte oylarını kullandıklarını ifade ederek “Yerel seçimlerin ülkemize, Bodrumumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonunda Bodrum kazanacak. Ben iyi bir seçim olacağına inanıyorum. Burada yoğun bir katılım görüyorum. İnşallah 17.00'dan sonra barış, demokrasi ve huzur içerisinde adayların yarıştığı ve Bodrum'un kazanacağı bir seçimi temenni ediyorum. Güzel gidiyor, vatandaşlarımızın ilgi ve alakası çok güzel. Ben herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerin Bodrum ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.