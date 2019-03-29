Mehmet Tosun'a yağmur altında büyük destek

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin favori ismi Mehmet Tosun, seçimlere 3 gün kala Yalıkavak mitinginde yağmur altında halkla buluştu.

Miting boyunca yağan yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşların yerlerinden ayrılmadan mitingi izlemeleri dikkat çekti. Konuşmasına ilk başta sahnede başlayan Tosun'un yağmurun şiddetini artırması üzerine sahneden vatandaşların yanına inerek yağmur altında konuşmasına devam etmesi alandakilerden büyük alkış aldı.

Mehmet Tosun miting alanına gelmeden önce meydanı dolduran binler Mustafa Ergene'nin seslendirdiği yöresel şarkılar ile eğlendi. Aydınlılar Derneği folklor ekibi de gösterdikleri performans ile herkesin beğenisini kazandı.

Mehmet Tosun miting alanına geldiğinde ise meşaleler yakıldı. Geceyi gündüze çeviren meşaleler arasında meydana giren Mehmet Tosun, vatandaşların yoğun sevgi ve destek sözleriyle karşılandı.

Gittiği her yerde olduğu gibi Yalıkavak'ta da müthiş bir destek ile karşılanan Mehmet Tosun sahneye çıktığında ise coşku tavan yaptı. Meydanı dolduranlar İzmir Marşı ile sahneye çıkan Mehmet Tosun'a desteklerini gösterdi.

Yalıkavak mitingi İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz'ın “Memleket İsterim” şiirini okumasıyla başladı. Şahbaz şiirin sonunda “Memleket isterim Yalıkavak gibi olsun, memleket isterim Bodrum gibi olsun” deyince, meydanı dolduranlardan büyük alkış aldı. Şahbaz konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Yağmurda, çamurda, karda, kışta biz, Mehmet Tosun başkanımızın liderliğinde ve önderliğinde hizmete aç, değişime muhtaç şekilde 31 Martı sabırsızlıkla bekliyoruz. Üç günümüz kaldı. Bodrum değişimi yaşamak için gün sayıyor. 31 Mart sabahı bizler sandıklara koşacağız, bizler sandıklara Mehmet Tosun ve ekibini atarak inşallah 1 Nisan sabahı değişimi Mehmet Tosun'la birlikte başlatacağız” dedi.

Şahbaz yağmur altında meydanı dolduran binlerce vatandaşa teşekkür ederek, “Sizler bu havada bu meydanı doldurdunuz, bizlerin ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösterdiniz. Arkamızda Bodrum'un olduğunu, Yalıkavak'ın olduğunu, Ortakent'in olduğunu, hizmete giden yolda hep beraber olduğumuzu bir kez daha gördük. Bodrum İyi olacak, Bodrum Mehmet Tosun ve ekibiyle iyi olacak” dedi.

Şahbaz konuşmasının sonunda tek tek belediye meclis üyesi adaylarını tanıtarak sahneye davet ettikten sonra, “Şimdi bu ekibin lideri ve önderi, güveni, güvencemiz, yarınlara dair umudumuz; kim geliyor, Mehmet Tosun geliyor” diyerek İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'u kürsüye davet etti.

Yağmur altında bekleyen vatandaşların yoğun alkış ve müthiş bir desteğiyle konuşmaya başlayan Tosun, “Bu yağmura rağmen, kalabalık bir şekilde mitingimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu ekipte Bodrum'u yönetecek tecrübe var, birikim var, başarı var, cesaret var, bir de bu ekibe inanmış siz değerli Bodrumlu hemşehrilerim var. Bugün Yalıkavak'ta, Bodrumumuzun en güzel mahallesinde bir daha gördüm ki; Bu iş tamam. Eğer bir ekibe, bir belediye başkan adayına bu hava şartlarına rağmen, yağmura rağmen, bu kadar kalabalık toplanıyorsa Bodrum değişimi gerçekleştirecek.”

Daha sonra sizler ıslanırken, ben burada duramam diyerek vatandaşların arasına inen Tosun, beş yıldan bu yana Yalıkavak ile birlikte Bodrum Yarımadasında hiçbir değişiklik olmadığı gibi sorunların da arttığını belirterek; “Değişim şart, bunu da biz gerçekleştireceğiz, siz gerçekleştireceksiniz ve 1 Nisan'da çalışmaya başlayacağız” dedi.

Konuşmasına sahneden inerek vatandaşların arasında devam eden Mehmet Tosun, 20 yıldır aktif siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, Konacık Belediye Başkanlığı görevi süresince de her yağmurda sokaklara çıkarak sorunları yerinde tespit ettiğini ve bu sorunları en kısa sürede giderdiklerini söyledi.

Yalıkavaklılara da bir müjde veren Mehmet Tosun, Yalıkavak Pazar Yeri'nin en geç 3 yıl içerisinde iyi bir proje ile modern yarı açık bir pazar yeri haline geleceğini belirterek, “Hem pazarcılarımız hem de vatandaşlarımız bu Pazar yeri tamamlandığında kışın soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmeyecekler. Yalıkavak modern pazar yerine kavuşacak” dedi.

El sanatları ile uğraşan vatandaşlara da bir müjde veren Mehmet Tosun, Yalıkavak'a bir el sanatları merkezi kuracaklarını, burada yapılacak ürünlerinde sahil kısmında Yalıkavak'a yakışır bir satış yerinde satılacağını söyledi.

Kendisinin de yılın bir kısmında Geriş Mahallesinde yaşadığını belirten Mehmet Tosun, oradaki sorunları da bire bir bildiğini belirterek, göreve geldiği takdirde de hepsini en kısa zamanda çözeceklerini söyledi.

Mehmet Tosun konuşmasının sonunda yağmur altında kendilerini dinleyen vatandaşlara teşekkür ederek, 29 Mart Cuma günü iskele Meydanında düzenlenecek büyük mitinge davet etti. Folklor ekibinin gösterisiyle devam eden miting, havai fişek gösterisi ile sona erdi.