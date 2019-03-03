Mehmet Tosun'dan miting havasında seçim ofisi açılışı

Geçtiğimiz hafta yoğun katılımla gerçekleşen Karaova Seçim İletişim Merkezi açılışının ardından Turgutreis Seçim İletişim Merkezinin açılışı da miting havasında geçti.

Açılışa, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof Dr. Metin Ergün, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayları, bölge muhtarları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Turgutreis Atatürk Meydanındaki seçim ofisinin açılışında ilçe başkanı Nevzat Kamber'in konuşmasının ardından halka seslenen Mehmet Tosun, Turgutreis'in sorunlarını bildiklerini ve 31 Mart'ın ardından bu sorunların çözümü için hemen çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Mehmet Tosun; “Amiral Turgut Reis'imizin Memleketi Turgutreis'in Güzel İnsanları”

Mehmet Tosun, “Amiral Turgut Reis'imizin memleketi Turgutreis'in güzel insanları” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;

“Ben her Turgutreis'e geldiğimde, ünlü denizci Amiral Turgut Reis'in memleketine geldiğimde sorunlarla boğuşan, belediye hizmetleri noktasında yeterince hizmet alamayan, her geçen günde kötüye giden ve insanlarımızın da mutsuz olduğu bir Turgutreis fotoğrafıyla karşılaşıyorum. Buradan kimseyi suçlamadan, eleştirmeden, bir Bodrumlu hemşeriniz olarak bundan açıkçası vicdan azabı duyuyorum. Bunun içinde bugün Turgutreis'teyiz, sizlerle beraberiz ve Turgutreis bizim için önemli. Eğer biz ünlü denizcinin memleketindeki bu güzel insanları önümüzdeki süreçte insan odaklı belediyecilikle, İYİ Belediyecilikle tanıştıramazsak inanın beş yıl daha kaybedeceğiz, sorunlarımız artarak devam edecek.

“İyi Belediyeciliğe Giden Bu Süreçte Bu Kardeşiniz ve Ekibine Sandıkta Destek Verin”

Bölgenin geniş bir nüfusa sahip olduğunu belirten Mehmet Tosun sözlerine şu şekilde devam etti;

Bu güzel mahalle etrafındaki diğer yerleşim yerleriyle birlikte 50 Bin insanımızın yaşadığı bir bölge. Çok güzel bir bölge. Ben bir hemşeriniz olarak Turgutreis'e doğru gelirken ilk denizi gördüğümde o manzara o kadar hoşuma gidiyor ki ama maalesef ve maalesef alt yapı sorunlarımız, çarpık yapılaşma, yol ve kaldırımdaki eksik uygulamalarımız, pazar yerlerimiz, çarşı merkezimiz, denizlerimizin kirliliği bizleri mutsuz ediyor. Bizleri mutsuz ettiği kadar en çokta sizleri mutsuz ediyor. Bunun için oyumuzun kıymetini bilelim. Önümüzde bir seçim var, biz genel seçim yapmıyoruz bir yerel seçim yapıyoruz, belediyeyi yönetecek belediye başkanını ve meclis üyelerini seçiyoruz. Hangi partiden olursanız olun, hangi dünya görüşünden olursanız olun gelin İYİ Belediyeciliğe giden bu süreçte bu kardeşiniz ve ekibine sandıkta destek verin, değişimi gerçekleştirelim, oda bizimle olsun.”

“Büyükşehirle Diyalog Kurup Projelerimizi Sunacağız…”

Turgutreis halkına yeni pazar yeri müjdesini veren Mehmet Tosun, denize dökülen atık sularla ilgilide şunları söyledi;

“ İnşallah göreve geldiğimizde, büyükşehir belediyemiz, belediye başkanımız hangi partiden olursa olsun, kim seçilirse seçilsin iletişime geçip diyalog içerisinde olup, proje önerilerimizle birlikte öncelikle Turgutreis'e modern bir katı atık, modern bir arıtma tesisi kazandırılması noktasında elimizden geleni yapacağız. Artık önümüzdeki beş yıllık süreçte kanalizasyon suları denize bırakılmayacak.”

“Sokaklarımızda Marina Gibi Birinci Sınıf Olacak…”

Turgutreis ve çevre mahallelerin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Mehmet Tosun sözlerine şöyle devam etti;

“Saygıdeğer hemşehrilerim burada bir marina var. Marina birinci sınıf, sokaklarımız beşinci sınıf. Bunun için kesinlikle sokaklarımızda marina gibi olacak. Karabağ Mahallemiz var geçen gün toplantı yaptık. Orada da çocuk parklarıyla ilgili, spor alanlarıyla ilgili sorunlarımız var, yolla ilgili sıkıntılarımız var. Göreve geldiğimizde onu da çözeceğiz, Karabağ çünkü Amiral Turgut Reis'imizin dünyaya geldiği mahallemizdir. Karabağ'ı da ünlü denizcimize yakışır bir mahalle haline getireceğiz. Saygıdeğer Turgutreisliler alanda kadınlarımız var, kadınlarımızın sayısının çok olmasının da bu işin 31 Mart'ta biteceğinin habercisi diye düşünüyorum.”

Kadın ve Çocuklara Yönelik Bir Çok Çalışma Olacak

Mehmet Tosun Turgutreis'te kadınlara yönelik el sanatları merkezi yapacaklarını, burada üretilen ürünlerin satılması içinde sahil kısmında stantlar açılacağını belirterek, “Yine kadınlarımızla ilgili bir kadın dayanışma merkezi oluşturacağız Turgutreis'te. Çocuklarımızla ilgilide böyle bir merkez oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte Bodrum Yarımadamızın tamamına hizmet edecek bir kadın sığınma evini, huzur evini, engelli yaşam alanını da hizmete sunmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten biliyorsunuz Bodrum'umuzun nüfusu 100 binin üzerinde, huzur evini yapmak zorundayız. Burada uzunca süreden bu yana hayırsever gönüllü dostlarımız tarafından oluşturulan ve bugün de kurumsal olarak çalışan bir Bodrum Engelliler Vakfımız var. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkan, dezavantajlı grupların sorunları noktasında çözüm bulmaya çalışan bu vakfımıza da her türlü desteği vereceğiz. Zaten Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'de ayın 25'inde Bodrum'a gelecek ve ziyaretine de buradan, Turgutreis'ten başlayacak.”

Turgureisspor başta olmak üzere spor kulüpleri ve sporculara destek vereceklerini belirten Mehmet Tosun, Turgutreis ve çevresindeki mevcut spor alanlarını düzenleyerek yeni spor alanları içinde projeler ürettiklerini söyledi.

Tosun; “Bizim Arakamızda Bodrum Var”

Son zamanlarda “Mehmet Tosun'un arkasında birileri var” tarzı söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun; “Benim arkamda birileri yok. Yanımda sizler varsınız. Bizim arkamızda İstanbul sermayesi yok, mafya uzantıları yok, bizim yanımızda kadınlarımız var, gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Bizim arkamızda Bodrumlular var” dedi.

Mehmet Tosun halka hitaben yaptığı konuşmasının ardından İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek sahneye davet ederek Turgutreislilere tanıttı. Mehmet Tosun'un ardından birer konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergün'de seçim ofisi açılışını mitinge dönüştüren vatandaşlara teşekkür ettiler. Açılış sonrası vatandaşlar Başkan Adayı Mehmet Tosun ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiler.