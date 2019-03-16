Mehmet Tosun'dan Yalıkavak'ta coşkulu açılış

İYİ Parti'nin son Seçim İletişim Merkezi Yalıkavak Mahallesinde açıldı. İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla açılan Seçim İletişim Merkezi açılışında konuşan Mehmet Tosun, “Bodrumumuzun bu güzel saatlerinde burada hep beraber güneşin batışını izliyoruz. Güneşin doğumunu da 1 Nisan sabahı Bodrum Belediye Meydanından karşılayacağız ve ara vermeden 1 Nisanda çalışmaya başlayacağız” dedi.

Yarımada genelinde olduğu gibi Yalıkavak'ın da sorunlarını iyi bildiklerini dile getiren Mehmet Tosun, “Kimseyi eleştirmeden, Türkiye'nin gerilen siyasetinden uzak Bodrum'a yakışan şekilde mütevazı ve hoşgörülü bir şekilde kampanya yürütüyoruz” dedi.

Mehmet Tosun, 31 Martta göreve geldikleri takdirde, Muğla Büyükşehir Belediyesi başkanlığına hangi partiden ve hangi başkan seçilirse seçilsin Bodrum'a en iyi hizmetleri getirebilmek için kendileriyle en iyi şekilde diyalog kuracaklarını belirterek, “Bugüne kadar çözülemeyen sorunları hep beraber çözeceğiz” dedi.

“Bodrum'u İYİ Belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak için yola çıktık”

Yalıkavak'ın geçmiş dönem belediye başkanlarından Celal Yıldızhan'a Yalıkavak'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Mehmet Tosun, “Biz geçmiş dönem belediye başkanlarımızın bıraktığı yerden iyi belediyecilik hizmetleriyle görevimize devam edeceğiz. Bir teşekkürümüzde şu anki belediye başkanımız Kocadon'a. Çünkü biz daha iyisini yapmak ve Bodrum'u daha iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak için yola çıktık. Onların bıraktığı yerden eleştirmeden, eleştiriyle vakit kaybetmeden sizi iyi belediyecilikle, insan odaklı belediyecilikle buluşturmak için geliyoruz” dedi.

“Hizmet Ayağınıza Gelecek”

Vatandaşların belli hizmetler için Bodrum merkezdeki belediye binasına gitmek zorunda kaldığını belirten Mehmet Tosun, belediye hizmetlerini Yalıkavaklıların da ayağına getireceklerini belirterek şunları söyledi;

“Yalıkavak belediye binamızın fen işleri ve zabıta amirliği olarak kullanıldığını biliyorum. Personelimizle birlikte, hiçbir personelimizi işten çıkartmadan onlarla birlikte el ele vererek belediye meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla, birim amirlerimizle birlikte kurumsallaşmış bir belediye yapısını öncelikle gerçekleştireceğiz. Bugün şikâyetçi olduğunuz birçok konuyu artık geride bırakacağız. Bodrum Belediyemizle siz değerli Yalıkavaklı hemşehrilerimizi buluşturacağız. Bunu da bu binada buluşturacağız. Bodrum Belediyesi, Bodrum merkezdeki binadan ibaret olmayacak. Belediye hizmetlerimizi yerelleştireceğiz, önceki dönem belediye başkanlarımızın yapmış olduğu bu binada kesinlikle muhatap bulacaksınız. Sadece fen işleri olmayacak. Seçildiğim takdirde Mehmet Tosun olarak en az haftanın bir günü orada sizlerle birlikte olacağım, direk şahsımın kapısını çalmadan gireceksiniz.”

“Küdür Yarımadası Yapılaşmaya Açılmayacak”

Bodrum'un kontrolsüz büyüdüğüne dikkat çektiğini belirten Mehmet Tosun, Küdür Yarımadasının yapılaşmaya açılmayacağını belirterek, “Son zamanlarda Bodrum Yarımadası betona yenik düşmüş durumda. Bundan en çok nasibini alan yerlerden biriside Yalıkavak. Küdür Yarımadası yapılaşmaya açılmayacak. Açılırsa da biz karşısında olacağız önce belediye olarak, sonrada hep beraber direneceğiz ve oranın doğasını, çevresini koruyacağız arkadaşlar. 31 Marttan sonra doğa ve çevre konusunda dik duracağız. Karşıda rüzgar tribünleri var. Bunlar yenilenebilir enerji biz bunlara karşı değiliz ama maalesef yenilenebilir enerji gibi karşı olmadığımız rüzgar tribünleriyle bile bizi Geriş sırtlarında karşı karşıya getirdiler. 13 Tane rüzgar tribünü planlıyorsun, 4 taneye düşürüyorsun, yüksekliklerini arttırıyorsun ve ben orada yaşıyorum, gürültü yapmıyor diyorlar ama gürültü yapıyor arkadaşlar kimse bizi kandırmasın. Gece ben o gürültüyü yukarı Geriş'teki evimden hissediyorum. Bunun için önemli projelerin tamamında Bodrum Belediyesi olarak dik duracağız. Sizin sağlığınıza, sosyal yaşamınıza olumsuz etki yapacak, Bodrum'un doğasına ve çevresine kötü etki bırakacak hiçbir projeyi imzalamayacağız, hatta bir kısmında da referandum yoluyla sizin görüşlerinizi alacağız. Bodrum Belediyesi sizin yanınızda halkın belediyesi olacak ve sizlerin desteğiyle Bodrum'u birlikte yöneteceğiz” dedi.

Meclis Üyesi Adaylarının da tanıtıldığı konuşmaların ardından Yalıkavak Seçim İletişim Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Tosun, Yalıkavaklıların ilgi ve destek sözleri arasından bölgeden ayrıldı.