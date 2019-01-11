Mehmet Tosun'u davul, zurnayla karşıladılar

Son olarak Mumcular Çamlık Mahallesinde vatandaşların daveti üzerine mahalle toplantısına katılan Başkan Adayı Mehmet Tosun, mahalleliler tarafından davul ve zurnayla karşılandı.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, yarımada genelinden gelen davetlere sırasıyla katılmaya devam ediyor. Gündüzleri çarşı ve mahallelerde ziyaretler yapan Başkan Mehmet Tosun, gün battıktan sonra ise vatandaşlar tarafından düzenlenen mahalle toplantılarına katılıyor.

Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen kahve toplantısına İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Meclis Üyesi Adayları ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte katılan Başkan Mehmet Tosun, mahalleliler tarafından davul zurnayla karşılandı. Soğuk havaya rağmen yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıda Başkan Mehmet Tosun, mahallelilerle tek tek sohbet etti.

Öncelikle soğuk havaya rağmen yoğun bir katılımın yaşandığı toplantıya katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan Mehmet Tosun; “ Gün boyu devam eden yoğun ziyaretlerimiz sonrası şimdi ise Çamlık Mahallemizde siz değerli hemşehrilerimizle, güzel insanlarla birlikteyiz. Hepinizin malumu 31 Mart 2019 tarihinde belediye seçimleri yapılacak. Bizlerde İYİ Parti çatısı altında bir kadro hazırlığı içerisindeyiz. Şahsım İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı. Güzel bir meclis kadrosuyla da sandıkta sizlere bir seçenek oluşturmaya çalışıyoruz. Mehmet Tosun ve arkadaşları aynen yola devam ediyor, daha güçlü. Sizlerin desteği ile projelerimiz ile Bodrum Yarımadamızı inşallah iyi belediyecilikle buluşturmak üzere hazırlık içerisindeyiz. Onun için de diyoruz ki biz bu filmi bir daha izlemeyeceğiz. Bodrum'da değişim şart, o da Mehmet Tosun ve ekibinin öncülüğünde olacak” dedi.

“Sizlerin Problemlerinizi Ben Anlarım”

“Sizlerden birisiyim, köylü çocuğuyum, benim annem ve babam Mumcular Kemer Mahallesi'nde yaşıyor. O yüzden sizlerin problemlerini ben anlarım ” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Mehmet Tosun şunları söyledi; “ Parti ayrımı gözetlemeksizin hepinize samimi bir şekilde davranmak suretiyle, hizmetlerde ayrım yapmamak suretiyle 31 Mart tarihinden sonra yolumuza devam edeceğiz. Yarımadamızın birçok sorunu var. Aramızdaki gençlerimizin çoğunun işsiz olduğunu biliyorum. Bodrum'da bir yığın yatırım yapılıyor, ama gençlerimizin elinden tutup da o yatırımlarda iş bulmalarına imkan sağlayan yok. Bodrum Belediyesi 31 Mart tarihinden sonra hem vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, aydınlatma, köylerimizdeki problemleri çözmekle birlikte iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışacak. Yani belediye siz değerli vatandaşlarımızın emrinde olacak. Bodrum Halkıyla Bodrum Belediyesi'ni buluşturacağız” diyerek, kısaca projelerinden bahsetti.

Düzenlenen toplantı sonrasında İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve mahalleli gençler, çalan davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynadılar.