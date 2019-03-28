Mehmet Tosun'un mitingi yoğun ilgi gördü

Tam bir coşku havasında geçen mitingde vatandaşlar, Mehmet Tosun ve ekibine tam destek sözü verdi.

Mehmet Tosun miting alanına geldiğinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Meşaleler arasında miting alanına giren Mehmet Tosun sahneye, Mehmet Onur Şahbaz ile birlikte çıktı.

“Gözün aydın Bodrum, geliyor Tosun başkan”, “Bodrum için el ele”, “Birlikte başaracağız”, “Çalışkan dürüst başkan geliyor”, “Bodrum için el ele”, “Laik başkan”, “İz bırakmaya geliyoruz”, “Alternatif tektir o da Mehmet'tir”, “Deveci deve çeker, âşık olan acı çeker, Mehmet Tosun olmazsa Bodrum kahır çeker”, “Millette efendilik yoktur, hizmet etmek vardır” yazılı pankart ve dövizlerle Mehmet Tosun'a destek veren vatandaşlar, Tosun'un konuşması boyunca da sık sık alkışlar ve destek sözleriyle Mehmet Tosun'a tam destek sözü verdi.

Kim Bu Memlekete Hizmet Ettiyse Hepsine Teşekkür Ediyoruz

Mehmet Tosun kendisine destek için miting alanını dolduran vatandaşlara teşekkür edip, “Mehmet Kocadon ve Şahbaz başkanlarımın hemşehrileri nasılsınız? İyi misiniz?” diye sorarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü;

“1999 Yılında Ortakent-Yahşi belediyemizi kurmuş, 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürütmüş, sonraki yıllarda da Bodrum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Kocadon'a, aynı zamanda birlikte siyaset yapmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum, sevgili kardeşim Ortakent-Yahşi beldemizin son belediye başkanı sizin evladınız Mehmet Onur Şahbaz'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz İYİ Parti çatısı altında siyaset yapan arkadaşlar olarak, Mehmet Tosun ve ekibi olarak geçmişimize sahip çıkıyoruz. Geçmişten ders alıyoruz. Kim bu memlekete hizmet ettiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Bunun için de geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Tarihini bilmeyen, geçmişine sahip çıkmayan, geçmişteki hatalardan ders çıkarmayanlar başarılı olamaz. Bunun için her iki başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.”

31 Martı Sabırsızlıkla Bekliyoruz

Mehmet Tosun daha sonra, “ Ortakent Yahşi'mizin güzel insanları, Müsgebililer, sizin parti, aday maday aramanıza gerek yok. İki tane Mehmet var, biri Mehmet Tosun, diğeri de sizin evladınız Mehmet Onur Şahbaz” dedi ve vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Tosun, sözlerine şöyle devam etti;

“Birlikte el ele veriyoruz, geçmişte onların bıraktığı yerden, daha iyisini yapmak üzere yola çıktık çünkü Bodrum'da, Ortekent'imiz de daha iyisini hak ediyor” diyen Mehmet Tosun, Bodrum'un yapılaşmadan kaynaklı büyümesinden dolayı altyapı problemlerinin de aynı şekilde büyümesine dikkat çekerek, Bodrum'a hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Mazeret üretmeden el ele vererek çalışacaklarını belirten Mehmet Tosun, Ortakent Mahallesin deki altyapı problemlerini de en kısa sürede çözeceklerini söyledi. Bodrum'un önümüzdeki beş yıllık süreçte çok büyük değişimlerle iyileşeceğini belirten Mehmet Tosun, dünya standartlarında bir turizm şehri için çalışacaklarını, aktif turizm sezonunu 7-8 aya çıkaracaklarını belirterek, “Daha çok kazanan, daha çok mutlu insanların yaşadığı bir Bodrum'u hayal ediyoruz. Bunun için de 31 Martı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Müsgebi'yi Geleceğe Beraber Taşıyacağız

“Hangi partiden olursanız olun, hangi dünya görüşünden olursanız olun biz, Mehmet Tosun ve ekibi olarak hepinizi kucaklamaya, hep birlikte yol yürümeye hazırız” diyen Mehmet Tosun, kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan bu seçimi kazanacaklarını belirtti. Mehmet Tosun, göreve geldiklerinde Mehmet Onur Şahbaz'ında Ortakent'te bulunan mevcut belediye binasında hizmete başlayacağını belirterek, “Sizin belediye ile ilgili her türlü muhatabınız o olacak. Özellikle başta İmar Müdürlüğü olmak üzere tek tek birimlerin tamamı da ona bağlı olacak. Ortakent Yahşi Mahallemiz artık eskiden olduğu gibi daha aktif bir belediye binasına kavuşacak. Başkan yardımcısı arkadaşımız, benim yol arkadaşımda burada size hizmet etmeye devam edecek, ben de haftanın en az bir günü burada olacağım, yanınızda olacağım, beraber yürüyeceğiz, Müsgebi'yi geleceğe beraber taşıyacağız” dedi.

Mehmet Tosun konuşmasında, kendilerinden sonra başka bir partinin meydanda mitingi olduğunu belirterek, “Biz partilere, demokrasiye ve bize tanınan zamana saygılıyız. Onlara da girmiş oldukları seçim yarışında, hizmet mücadelesinde başarılar diliyoruz buradan” dedi.

Herkes Konuşur Ama Yapmak Emek İster

Mehmet Tosun daha sonra İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Tüm meclis üyesi adaylarının sahneye çıkmasının ardından Mehmet Tosun sözü Mehmet Onur Şahbaz'a bıraktı.

Mehmet Tosun ve ekibi, miting alanından ayrılırken de vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle uğurlandı.