Mektup arkadaşları Muğla'da buluştu

Muğla'da Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ile 'Mektup Arkadaşlığı' projesi kapsamında Eylül 2018'den bu yana mektuplaşan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri buluştu.

Menteşe İlçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen buluşmada, birbirlerini ilk defa gören öğrenciler, isim vermeksizin mektuplarındaki tasvirlere göre mektup arkadaşlarını tanımaya çalıştı.

Mektup Arkadaşlığı Projesi ile bireyin karşısındaki kişinin cinsiyeti,nereli olduğu, yaşı gibi bilgileri bilmeden, sadece tasvirlerle karşılıklı iletişime geçmesi, öğrencilerin dayanışma duygularını geliştirmesi hedeflendi.

'Mektup Arkadaşlığı' projesi sonrası öğrencilerin bir köy okulunun iyileştirme ve renklendirme çalışmalarını yapacakları öğrenildi.