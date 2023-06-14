Melsa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde mezuniyet heyecanı

Öğrencilerin mezuniyeti için düzenlenen törende öğrencilerine son kez nasihatlerde bulunan Okul Müdürü Bilim Yörük, "Doğruluktan ayrılmayın, çalışmak ve insanlara faydalı olmak en güzel duygudur" dedi.

Okulun 4 yıllık zorunlu eğitimini başarı ile tamamlayan 123 öğrenci için gerçekleştirilen mezuniyet töreni Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Fethiye İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk başta olmak üzere öğrenciler, aileleri ve öğretmenler katıldı. Tek tek sahneye çağrılarak mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin sevinçlerine davetliler de ortak oldu.

Törende öğrencilerine son kez hitap eden Okul Müdürü Bilim Yörük, öğrencilerine okul hayatı boyunca gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek hayattaki felsefelerinin doğruluktan ayrılmadan azimle çalışmak olmasını istedi. Gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için öğrencilerine cesaret vermeyi de ihmal etmeyen Yörük, öğrencilerine mutlu ve başarılı bir gelecek diledi.

Bu yıl dolu dolu yetişmiş 123 öğrenciyi daha mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Bilim Yörük, "Öğrencilerimiz 4 yıllık zorunlu bir eğitim başarı ile tamamladılar. Sağlık bakım teknisyenliği, ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı olarak 3 tane dalımız var. Bu dallarda ve yardımcı statülerinde mezun oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. 4 yıl boyunca gerek beceri eğitiminde gerek hastanelerde staj yatılar. Diş hekimlerinin yanlarında staj yaptılar. Başarıyla eğitimlerini bitirdikleri için kendilerini tebrik ediyorum" diyerek öğrencilerine gelecek hayatlarında başarı, sağlık ve mutluluk diledi.