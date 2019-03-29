Memur-Sen Dalaman teşkilat buluşması

Teşkilat buluşmasına Memur-Sen İl başkanı Önder Uçak da katıldı.

Teşkilat Buluşması'nda konuşan Memur-Sen Muğla İl Başkanı Uçak, Memur-Sen'in 27 yıllık geçmişinde değerlerden asla vazgeçmediğini belirterek, “Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya hedeften ve değerlerimizden hiç sapmadık. O gün hangi mücadeleyi veriyorsak bugün de aynı mücadeleyi veriyoruz. O gün milletin yanındaydık bugün yine yanındayız. Ama arada bir fark var. O gün milletin yanında olmamız çok bir şey ifade etmiyordu belki. Çünkü sesimiz ancak üye sayımız kadar çıkıyordu. 28 Şubat'ta 18 bin üyemiz vardı, 15 Temmuz'da ise 1 milyon. Eğer 28 Şubat'ta da üye sayımız 1 milyon olsaydı, sesimiz daha gür çıkacak, sendikacılık yaptığını iddia eden o ‘beşli çete' pervasız olmayacak, millete rağmen iş yapanların sırtını ovuşturamayacaklardı. İşte örgütlü olmak bu nedenle önemli, bu nedenle hayati bir konu” ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadelenin temelinde temel hak ve özgürlükler olduğunu belirten Uçak, “Meşru hakların mücadelesidir bizimkisi. Çünkü yasal olan meşru olmayabiliyor. Doğuştan gelen temel hak ve hürriyetleri sınırlayan yasal düzenlemeler oldu bazen. Üniversite önlerinde kızlarımızı turnikelere sıkıştırmak güya yasaldı, ama hakikatte doğru değildi. Vesayetin olmadığı, postal sesinin duyulmadığı, korku tünelinden çıkmış, ham demokrasisi tam demokrasi olmuş, yürüyen ve büyüyen bir ülke idealidir bizi koşturan ve konuşturan” dedi.

15 Mayıs yetki belirleme sürecine değinen Uçak, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yetkide istikrarının devam etmesi gerektiğini belirtti.