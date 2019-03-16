Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan dünya liderlerine çağrı;

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesinin yeni hizmet binasının açılışını yapmak ve sendikanın genişletilmiş il divan toplantısına katılmak için Muğla'ya gelen Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyı kınadı. Yalçın, dünya liderlerine Fransa'daki terör saldırısı sonrası bir araya geldiklerini hatırlatarak, Yeni Zelanda'ya giderek tüm dünyaya bu terör saldırısını kınamaya davet etti.

Genişletilmiş İl Devan toplantısında konuşan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2014 yılında çıktıkları yolda, emek tarlasında iz bırakmak, bayrağı en üst noktaya taşımak adına verdikleri sözü birer birer gerçekleştirmek için çalışmalara hız verdiklerini, Bin 791 üye ile başlanan yolculukta bugün bu sayıyı 4 bine ulaştırdıklarını söyledi. Uçak, “Bu süreçte ilçe ilçe kilometrelerce yol kat ettik. Şartlar ve zorluklar bizi yıldırmadı. Gitmedik okul, çalmadı kapı bırakmadık. Yılda yaklaşık 500 okul ve kurum ziyareti gerçekleştirerek Muğla'da ilk defa yetkili sendika olduk. Toplu sözleşme dönemlerinde üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunarak ‘Olmaz' denilen kazanımları olur yaptık. Bu mücadelede biz kavgayı değil, uzlaşıyı, slogan sendikacılığını değil, üreten ve çözüm sendikacılığını şiar edindik” dedi.

“Dünya liderlerini Fransa saldırısındaki gibi teröre karşı çağrıda bulunmaya davet ediyorum”

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırı girişimini lanetlerken, Fransa'daki terör saldırısında bir araya gelen dünya liderlerine de çağrı bulundu. Yalçın, “Bugün dünyanın barışa ihtiyacı, dünyanın huzura ihtiyacı, insanların birbiri ile kaynaşmasına konuşmasına ihtiyacı olan tarihsel kesitte, Yeni Zelanda'da akli dengesini yitirmiş, hırsı gözü ve aklını karartmış olan biri caninin dünyayı ateşe sürüklemek, insanların umudunu söndürmek için oradaki Cuma vaktinde bir camiye saldırıda bulunarak onlarca insanı şehit etmesinin acısını paylaşıyorum. O caniyi lanetliyor ve bütün dünya liderlerinin böyle bir durumda Fransa'da terör saldırısında bir araya geldiği gibi bu cinayette orada bir araya gelerek dünyaya huzur ve barış konusunda çağrıda bulunmasının son derece kıymetli olduğunu bu vesile ile tarihe geçiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın derhal dünyanın tamamındaki İslâm ülkelerinde yas ilan ederek bu anlamda bu tarihi sürece çok bir tepki vererek, bunun bir daha yaşanmaması anlamında akli dengesini yitirmiş, gözünü hırs bürümüş ideolojik hezeyanlarını insanlığı katlederek, insanları şehit ederek, mazlum ve mağdur olan insanları hayatlarından ederek ortaya koyduğu bu cinayete karşı en anlamlı tepkiyi vermeye davet ediyorum” dedi.

“Yönetsel istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz”

Türkiye'nin istikrarı yakalanması için önce yönetsel, ardından ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğine işaret eden Ali Yalçın, “Memur-Sen ailesi bu anlamda hem üyeye, hem ülkesine karşı hassasiyet taşıyan bir emek hareketidir. Bizim hassasiyetimiz bu ülkede istikrarın yakalanması. Yönetsel istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz. Yönetsel istikrar olmadan ülkede yarına ilişkin tereddütler çoğalır, kaygılar çoğalır, coğrafyada istikrar olmaz. Hassasiyetimiz bellidir. Hassasiyetimiz bu ülkede istikrarın daim olmasıdır. Hassasiyetimiz yönetsel istikrarın ekonomik istikrarı beraberinde getirmesi, ülkenin orta gelir tuzağından çıkması, ülkenin üretim ekonomisine geçmesi ve bizim mutfağımızın mutlaka ama mutlaka milli gelirden düşen payla, 11 bin dolara çıkan milli gelirin yükselmesi ve cebimizin bu anlamda alın terimizin karşılığını görmesidir. Onun için Memur-Sen ailesi millet iradesinin yanında durmuş, aymazların her zaman karşısında bulunmuştur” dedi.

“Biz bu ülke için hassasiyeti olan bir örgütüz”

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Ülkemiz yeni bir süreç yaşıyor. Yerel yönetim süreci. Bizimi açımızdan aynı zamanda işvereni seçme süreci. Sizi niye ilgilendirir diyenlere oluyor bazen. Bizi ilgilendirir. Çünkü Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Bem Bir-Sen'imiz aynı zamanda işverenini seçmiş olacak. Seçtiği adamla Sosyal Denge Sözleşmesi yapmış olacak. Bizi ilgilendiren bir süreç içindeyiz. Ben diyorum ki, iştahını kabartanların iştahı yerine geldiğinde 31 Mart'ta istedikleri fotoğraf ortaya çıktığında bugün hırsını içinde gizlemeyen Netanyahu sizce nasıl bir pozisyon alır? Sizce Türkiye'ye ilişkin tuzaklar kuran ve 15 Temmuz hain işgal girişiminin arkasında olan 13 adamı ile Adalarda piknik yapmaya gelmeyen ama tuzak kurma konusunda mahareti olan Ortadoğu uzmanları ile ABD sizce nasıl bir pozisyon alır? Ya da Almanya, ya da Hollanda, Türk çocuklarını köpeklerini ısırtanlar. Onun için biz meseleyi kısır noktadan gören bir teşkilat olamayız. Meseleyi hakikatli noktadan görmek zorundayız. Biz bu ülke için hassasiyeti olan örgütlü bir kitleyiz” dedi.