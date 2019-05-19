Memur-Sen İl Başkanı Uçak'tan 19 Mayıs mesajı

Uçak yaptığı açıklamada, “Özgürlük ve bağımsızlığın müjdesi olarak Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'da yaktığı istiklal meşalesiyle başlayan direniş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla büyümüş, bilahare Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanmıştır. O gün, kuruluş ve kurtuluşun ilk planlı, kararlı adımı atılmıştır. 19 Mayıs, gençlerimize olan inancımızı pekiştirdiğimizin, istiklalimizin ilelebet olacağını bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğimizin, istikbalin ise gençlerimiz eliyle daha güvenli olacağına olan inancımızın tespiti ve tescilidir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. 19 Mayıs ve İstiklal Harbi'ni zorunlu kılan düşman kuşatması, her dönem değişik yöntem ve araçlar denemiş ama hiç eksik olmamıştır. Bugün olduğu gibi, gelecekte de bilgili, sağlıklı nesilleri ile gençliğine güvenen, eğitim ve kültür sistemlerini bu hassasiyetle programlayan milletler başarılı olacaktır. Gençlerimiz, 19 Mayıs'ı bu ruha sahip çıkarak anlamalı, anlamlandırmalıdır, tıpkı 15 Temmuz'da yaptığı gibi. Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, gerçek istiklal ve kalkınmanın eğitimle mümkün olacağı bilinciyle, şehitlerimizin canlarıyla savundukları bu vatanı, eğitimde, bilimde kaydedeceğimiz üstün başarılarla yeşertip canlandırmayı tarihî bir borç ve yükümlülük biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve hassaten gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyoruz” dedi.