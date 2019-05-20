Memur-Sen Satranç turnuvası ödülleri verildi

Memur-Sen Muğla İl Temsilciliği sosyal-kültürel ve eğitim alanındaki faaliyetleri kapsamında 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde Menteşe Öğretmenevinde düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Elo Santranç Turnuvasında şampiyonlar belli oldu. Turnuvada yarışan sporculardan dereceye girenlere kupa ve madalyaları ile özel ödüller Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların Şube Başkanları verdi.

Satranç turnuvasına, Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Murat Aslan, Enerji Bir-Sen Muğla İl Başkanı Yüksel Kutlu, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Saniye Dikmen, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Aytaç Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Soner Yıylaz, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Orçun Keskin katıldı.

Turnuva hakkında bilgi veren Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Satrancın bir strateji oyunu olduğunu, bireylerde zihinsel ve ruhsal gelişime katkıda bulunduğunu ifade etti. Uçak, “Turnuvada emeği geçen Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe/Ula ilçe Temsilcisi ve Turnuva Başhakemi Barış Öztürk nezdinde tüm hakemlerimize, teşvikleri destekleri dolayısıyla ailelere, turnuvayı sonuna kadar centilmen bir şekilde sürdüren katılımcı tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi olarak özellikle zihin geliştirici spora büyük önem verdiklerini belirten Uçak, “Bundan önce birçok başarılı organizasyon düzenledik ve bunu da geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Gelecekle ilgili plan kurmayı, geleceğe yönelik hesaplar yapmayı öğreneceğimiz en iyi spor dallarından birisi satranç. Hayata bakış açısı sağlayan, çocuklarımızın geleceği ile alakalı plan yaparken, bir ön çalışma olarak düşünmekteyiz ve satrancı çok önemsiyoruz “ dedi.

Turnuvada, A kategorisinde Alperen Özcan birinci, Gülden Postoğlu ikinci ve Zeki Koç üçüncü oldu. B kategorisinde ise Orkun Türe birinci, Efe Bilgen ikinci, Arda Aydın üçüncü olurken, en iyi 2012 doğumlu sporcularda Halit Buğra Işık birinci, Aytuğ Turker ikinci ve Yavuz Kaya üçüncü oldu. Dereceye giren sporcuların ödülleri Memur-Sen İl Başkanı Uçak ve diğer sendikaların şube başkanları tarafından verildi.