Menteşe 5'inci Kültür ve Sanat Şenliği programı açıklandı

Muğla'da Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Şenliği 27 Eylül Cuma günü baca yakma töreni ile başlayacak.

29 Eylül Pazar günü sona erecek şenlik kapsamında kitap fuarı, imza günleri, konserler, söyleşiler, sergiler ve yarışmalar düzenlenecek. Şenlik programına göre 27 Eylül'de saat 17:00'da baca yakma töreni ve şenlik yürüyüşü yapılacak. Aynı gün saat 19:00'da (Şadırvan) Arasta'da sergi açılışı, saat 20:30'da Açık Oto Pazar yerinde ise Aydilge konser verecek.

Kültür ve Sanat Şenliği'nin ikinci gününde 28 Eylül'de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde saat 10:00'da çocuk etkinlikleri, saat 11:00'da sergi açılışı, saat 13:00'da ise Fatih Portakal'ın katılacağı 'Türkiye'de neler oluyor?' isimli söyleşi gerçekleştirilecek.

Saat 16:00'da Kerimoğlu Türküsü Evi'nin açılışı, saat 18:00'da Sınırsızlık Meydanı'nda 90'lı yıllara damgasını vuran Ege bu kez kitap imza töreni ve söyleşi için Menteşe'deki vatandaşlarla buluşacak. Şenliğin ikinci günü Açık Oto Pazar Yerinde Gökçe konseri ile sona erecek.

Şenliğin son günü 29 Eylül Pazar günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde saat 11:00'da Gazeteci Yazar Ünal Türkeş'i anma programı ile başlayacak. Saat 13:00'da Karabağlar Yaylası Keyf Oturağı'nda Geleneksel Kavun Yarışması düzenlenecek. Saat 15:00'da Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde Hakan Mengüç'ün katılacağı ney dinletisi, söyleşi ve kitap imza töreni gerçekleştirilecek. Şenlik Düzeyn Mevkii orman deposu yanında saat 17:00'da 14'üncü trap, Skeet ve kurşun atışı gösterisi, saat 18:00'da Altaş Petrol yanında Rahvan At Yarışları ile devam edecek. Menteşe 5'inci Kültür ve Sanat Şenliği, Açık Oto Pazar Yerinde saat 20:30'da Edis konseri ile sona erecek.