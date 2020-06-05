Menteşe aşevi yeniden açılıyor

Aşevinde gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerinin alındığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği aşevimizi pandemi nedeniyle hizmete kapatmıştık. Hizmete kapalıyken dahi Aşevimizde ihtiyaç sahipleri, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, memleketlerine dönemeyen üniversite öğrencisi kardeşlerimize ve salgın sürecinde kritik pozisyonda görevde yapan personeller için yemek yapılmaya ve dağıtılmaya devam edildi. Pazartesi gününden itibaren aşevimizi yeniden hizmete açıyoruz. Elbette ki sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak için gerekli önlemlerimizi aldık” dedi.