Menteşe Belediye Başkanı Gümüş'ten 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” dedi.

Mesajında emeğin ve bu uğurda dökülen alın terinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, işçilerine sahip çıkmayan toplumların her anlamda geri kalmaya mahkûm olduğunu söyledi. Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin 100. yılında işçinin ve emekçinin hakkını alması, daha özgür, daha adil bir dünyada hayatını sürdürebilmesi en büyük amacımız. Göreve geldiğimiz günden beridir, emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle işçi ve emekçi kardeşlerimizin mağdur olmadan, haklarını almalarını sağlamaya çalıştık. Büyüyüp gelişen hizmet ağımızda tüm işçilerimiz çok önemli bir yere sahiptir. Gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum”