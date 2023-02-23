Menteşe Belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına katılıyor

Menteşe Belediyesi, Hatay ve Malatya'daki yardım ve destek faaliyetlerinin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş'ta sürdürülen hasar tespit çalışmalarına da teknik personel desteği veriyor.

Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki 2 inşaat teknikeri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş'ta sürdürülen hasar tespit çalışmalarında yer alıyor.

Menteşe ekipleri, hasar tespitinde bulundukları binaların durumlarını analiz ederek oluşturdukları raporları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderiyorlar.

Menteşe Belediyesinin depremin ilk gününden itibaren gerek lojistik, gerekse insani yardımlar için deprem bölgesinde olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'ye gelen depremzedelerin de her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Başkan Gümüş, “Belediyemiz bünyesindeki 2 inşaat teknikerimiz Kahramanmaraş'ta bir haftadır hasar tespit çalışması yapıyorlar. Çalışmaları sonucunda binaların hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılacak şeklindeki tespitlerini rapor halinde Bakanlığa gönderiyorlar. Menteşe Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkânları seferber ettik. Bize ihtiyaç duyulan her noktada desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.