Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 2 Mart salı günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapılacak.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında yapılacak Mart Ayı Meclis toplantısında 16 Ekim 2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna eklenen ek-3. Madde (Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan çalışması tespiti) görüşülecek.
Toplantıda belediye birimleri tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespitine ilişkin hazırlanan çalışmalar, Menteşe Belediye Meclisine sunulacak. İhtisas komisyonlarınca hazırlanan rapor Menteşe Belediye Meclisince onaylandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacak.