Menteşe Belediye Meclisi toplanıyor

Menteşe Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında 5 gündem maddesini görüşmek üzere 1 Kasım'da toplanıyor.

Gündem maddeleri arasında Avcılar Mahallesindeki taşınmaz, Düğerek Mahallesindeki taşınmazların kamulaştırılması ve Yenice Mahallesinde ise taşınmaz satışı mecliste görüşülecek maddeler arasında. Menteşe Belediye Meclisinde ayrıca alkollü yerler bölgesi ve dolu kadro değişikliği de meclis üyelerinin oylarına sunulacak.