Menteşe Belediye Meclisinden ortak bildiri

Saygı duruşunun ardından Menteşe Belediye Meclisinde grubu bulunan siyasi parti meclis üyeleri tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi ile ilgili ortak bir bildiri yayınladılar.

Menteşe Belediye Meclisi üyeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz 6 Şubat tarihinde 10 ilimizi etkileyen, daha önce benzeri yaşanmamış bir depremle sarsıldı. Önce 7,7 ardından 7,6 şiddetinde meydana gelen deprem ve yaşanan artçı sarsıntılarla büyük bir felaket yaşandı. Acımızın ne derece büyük olduğunu tarif etmek imkânsız. İçinde bulunduğumuz bu süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlarımız cansiperane çalışmaktadırlar. Depremin üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. Deprem bölgesinden gelen tek bir güzel haber umutlarımızı yeşertiyor. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması. Gün, hepimiz için dayanışma günüdür. Kurulan yardım toplama merkezine ilk andan itibaren tüm vatandaşlarımız imkânları doğrultusunda yardımlarını getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Bu da ülkemizin birlik ve beraberlik duygusunun ne denli gelişmiş olduğunun en büyük göstergesidir. Menteşe Belediye Meclisi olarak yaşanan bu felakette acımızı ve üzüntümüzü bir kez daha dile getiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, bölgede hayat kurtarmak için çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Bölge halkına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha böylesi acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz” denildi.