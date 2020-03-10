Menteşe Belediye Tiyatrosu çocukları güldürdü

3-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik oyuna minikler yoğun ilgi gösterdi.

Yönetmenliğini Can Altıntaş'ın yaptığı, Mücahit Yolcu ve Ceren Limoncu tarafından yazılan ve oyuncaklarını kaybeden 2 çocuğun oyuncaklar dünyasına giderek burada yaşadıkları maceraları konu alan müzikli tiyatro gösterisini, minikler aileleri ile birlikte kahkahalar eşliğinde izlediler.

Büyük beğeni toplayan tiyatro gösterisi sonrasında ise çocuklar tiyatrocular ile fotoğraf çektirdiler.

“Oyuncaklar Dünyası” isimli müzikli çocuk oyunu yeniden 14 ve 21 Mart tarihlerinde 11.00 - 13.00 - 15.00 saatlerinde Zihni Derin İş Merkezi'ndeki Menteşe Belediyesi çok amaçlı salonunda sahnelenecek. Ücretsiz sahnelenen oyunu izlemek isteyenler davetiyelerini Menteşe Belediye Tiyatrosundan ücretsiz temin edebilecekler.