Menteşe Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara yarıyıl tatili hediyesi

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından Ayhan İçöz Salonunda 2 seans sahnelenen ‘Oyuncaklar Dünyası' adlı müzikli oyunu çocuklar aileleriyle birlikte ilgiyle izledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yarıyıl tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmeleri için belediye tiyatrosunun gösterilere başladığını belirterek şunları söyledi: “Hafta sonu ‘Oyuncaklar Dünyası' isimli müzikli çocuk tiyatrosunu minik yavrularımız ve aileleri ile birlikte izledik. Çocuklar tiyatromuzu çok seviyor. Burada sanatla iç içe, kaliteli ve keyifli bir zaman geçiriyorlar. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan dekorlar ile sahnelenen eğitici ve eğlenceli oyunumuz yarıyıl tatiline başlayan çocuklarımıza da bir armağan oldu.”

Başkan Gümüş belediye tiyatrosunun çok yakında tekrar seyircisiyle buluşacağını belirterek, “Belediye Tiyatromuz önümüzdeki günlerde ‘Papaz Kaçtı' adlı komedi oyunu ile seyircileriyle buluşacak. Menteşe Belediyesi olarak yenileyip, aktif hale getirdiğimiz Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür Merkezinde de çok yakında çocuklar ve yetişkinler için yeni oyunlar sahnelenecek. Kısacası belediye olarak, bu yıl halkımızı tiyatroyla defalarca buluşturacağız.” dedi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun 5 Şubat 2022 Cumartesi Günü Saat: 20.00'de sahneleyeceği ‘Papaz Kaçtı' adlı 2 perdelik komedi türündeki tiyatro oyunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.