Menteşe Belediyesi 110 öğrenciye tablet dağıttı

Menteşe Belediyesi binası önünde öğrencilere tabletlerini takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu eğitim seferberliği kapsamında, uzaktan eğitim için tableti olmayan çocuklarımıza tablet dağıtmaya devam ediyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın da katkılarıyla, şimdiye kadar 110 çocuğumuza tablet dağıttık. Tablet dağıtımımız devam ediyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte, çocuklarımızın uzaktan eğitime erişmede herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.