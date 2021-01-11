İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşe Belediyesi 110 öğrenciye tablet dağıttı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrencilere başkanlık binası önünde tabletlerini teslim etti.


Menteşe Belediyesi binası önünde öğrencilere tabletlerini takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu eğitim seferberliği kapsamında, uzaktan eğitim için tableti olmayan çocuklarımıza tablet dağıtmaya devam ediyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın da katkılarıyla, şimdiye kadar 110 çocuğumuza tablet dağıttık. Tablet dağıtımımız devam ediyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte, çocuklarımızın uzaktan eğitime erişmede herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.