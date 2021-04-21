Menteşe Belediyesi 23 Nisan'ı etkinliklerle karşılıyor

Uluslararası Satranç Turnuvası ile başlayan etkinlikler, 23 Nisan şiir okuma etkinliği, Tüylü ve Havhav'ın Maceraları Çocuk Tiyatrosu ve müzikli araçların mahalle gezileri ile devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pandemi nedeniyle sosyal medya aracılığıyla düzenlenen etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Ata'mızın dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı pandemi döneminde de olsak kutlamak istedik. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız onlar için ne yapsak az. Bu düşünceyle geçtiğimiz günlerde Menteşe Belediyesi ve Muğla Fenerbahçeliler Derneği işbirliğinde Azerbeycan, Fransa gibi ülkelerden de satranç sporcularının katıldığı, Uluslararası online Satranç Turnuvası düzenledik. Satranç sporcularının yoğun ilgili gösterdiği turnuvamıza, 2 bin 261 satranç sporcusu katılım sağladı. Bunun yanında 23 Nisan Şiir Okuma etkinliği düzenledik. Okuduğu şiirlerini videoyu kaydedip gönderen çocuklarımızı sürpriz hediyeler bekliyor. Çocuklarımızın sosyal medyadan ilgiyle takip ettiği belediye tiyatromuz ise 23 Nisan'a özel program hazırladılar. Belediye Tiyatromuz Tüylü ve Havhav'ın Maceraları Çocuk Tiyatrosu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat: 10.00'da sosyal medya hesaplarımız üzerinden evlerinize konuk olacak. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bayraklar ve balonlarla süslü araçlarımız mahallelerimizde müzik eşliğinde gezecekler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediğimiz etkinliklerimiz ile pandemi dönemini evlerinde geçiren çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi, keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak istiyoruz. 23 Nisan Bayramı'nı evlerimizde de olsak coşkuyla kutlayıp, yaşayacağız. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum”