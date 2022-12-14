İhlas Haber Ajansı

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Menteşe Belediyesi acil toplanma alanlarını güncelledi

Menteşe Belediyesi yenilenen internet sitesinde ilçedeki Afet ve Acil Durum Toplanma alanlarını güncelledi.

Menteşe'de deprem, sel gibi afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezi olarak belirlenen, ilgili resmi kurumlar ile koordineli bir şekilde oluşturulan 41 toplanma alanı bulunuyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: “Deprem kuşağında olduğumuzu unutmamalıyız. Tedbirlerimizi önceden almalıyız. Bu noktada da vatandaşları bilinçlendirmek bizim görevimiz. Bunun için yenilenen internet sitemize acil durum toplanma alanları sekmesini güncelledik. Vatandaşlarımız belediyemizin internet sayfası arama kısmına toplanma alanları yazarak ikamet ettikleri mahallelerinin toplanma alanlarını öğrenebilirler. Umarım hiçbir zaman bunları kullanmak zorunda kalmayız” İfadelerine yer verdi.


Vatandaşlar evlerine, işyerlerine ve okullarına en yakın toplanma alanlarına https://mentese.bel.tr/afet-ve-acil-durum-toplanma-alanlari/ linkinden ulaşabilecekler.

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