Menteşe Belediyesi çalışanlarına yangın ve deprem tatbikatı

Tatbikat senaryosu gereği, siren sesleriyle başlayan tatbikatta, bina güvenli bir şekilde boşaltıldı ve çalışanlar Acil Toplanma Merkezinde toplandı. Binada belirlenen acil durum ekiplerince, yaralıların kurtarılmasının ardından ilk yardım müdahalesi yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda da uygulamalı eğitim verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda önceden belirlenen görevli personelin, olası bir afet durumunda neler yapabildiğini ve eksikleri görmek olduğunu söyledi.

Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında yer alan bir il olduğuna dikkati çeken Gümüş, “Bu anlamda afetlere hazırlık kapsamında personelimize hem acil durum eğitimi verdik hem de uygulamalı olarak neler yapılacağını gördük. Başarılı bir tatbikat oldu.” dedi.