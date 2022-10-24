Menteşe Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı etkinliklerle kutluyor

Menteşe Belediyesi 29 Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

29 Ekim Cumartesi günü Fener Alayı ile başlayacak olan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, akşam saatlerinde sevilen sanatçı Zeynep Casalini konseriyle devam edecek. 30 Ekim Pazar günü ise Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirilecek. Akabinde Menteşe Belediyesi ve CHP Kadın Kollarının işbirliğinde Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde Zamansız Kadınlar adlı teatral gösteri sahnelenecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 99. Yılı Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlik ve açılış ile kutlanıyor. Etkinlikler 29 Ekim Cumartesi günü saat: 19.30'da Cumhuriyet Meydanında Fener Alayı ile başlayacak. Sevilen sanatçı Zeynep Casalini akşam saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanında sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Etkinlikler 30 Ekim Pazar Günü saat 14.00'te Çocuk Bilim Parkında yapılacak Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin açılışı ile devam edecek. Menteşe Belediyesi ve CHP Kadın Kollarının işbirliğinde İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu ve Menteşeli kadınların rol aldığı ‘Zamansız Kadınlar' adlı teatral gösteri ise 30 Ekim Pazar Günü saat 15.00'te Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş etkinlikler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ata'mızın önderliğinde kurulan ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 99. yılını Türkiye'nin aydınlık geleceğine açılan penceresi Menteşe'de bir bayram havasında kutlayacağız. Tüm halkımızı bu güzel etkinliklerimize davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte coşkuyla kutlayalım” dedi.