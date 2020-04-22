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Menteşe Belediyesi evlere Türk Bayrağı, maske ve balon dağıtıyor

Menteşe Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçegenelinde evlere Türk Bayrağı, maske ve balon dağıtıyor.

Menteşe Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçe


genelinde evlere Türk Bayrağı, maske ve balon dağıtıyor.


Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak. Bu kapsamda Menteşe'de 23 Nisan hazırlıkları kapsamında Cumhuriyet Meydanı, sokaklar ve evlerin balkonları Türk Bayrakları ile donatıldı. Menteşe Belediyesi de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçe genelinde evlere Türk Bayrağı, maske ve balon dağıtıyor. Belediye ekipleri içinde maske, Türk Bayrağı ve balon olan paketleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara teslim ediyor. Muğla'da 23 Nisan kutlama programı sabah 9:00'da başlayacak. Program 21.00'de tüm halkın evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan okul hoparlörlerinden yayınlanacak İstiklal Marşı'na eşlik etmesi ile sona erecek.

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