Menteşe Belediyesi karate takımından 9 madalya

Menteşe Belediyespor Karate Takımı Denizli'de yapılan “Aybars Kılıçhan Karate Turnuvası”nda büyük bir başarıya imza atarak, turnuvadan 9 madalya ile döndü.

27 - 28 Nisan tarihlerinde Denizli'de yapılan ve 10 ilden 500 sporcunun katıldığı “Aybars Kılıçhan Karate Turnuvası”nda 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alarak, Menteşe'ye 9 madalya ile dönen Menteşe Belediyespor Karate Takımı önemli bir başarıya daha imza attı.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş, “Karate Takımız katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılar bizleri sevindiriyor. Bu başarıda ailelerin ve antrenörlerinin de katkısı çok büyük. Hepsini kutluyorum. Menteşe Belediyesi olarak kurduğumuz kulübümüz ile sporda da önemli başarılar elde etmeye devam edeceğiz” dedi.