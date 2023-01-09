Menteşe Belediyesi kırsala 36 adet çok amaçlı sosyal alan tazandırdı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2015 yılında başlayan Çok Amaçlı Sosyal Alan projesi ile özellikle kırsal mahallerde vatandaşların özel gün ve etkinlerini üstü kapalı alanlarda yapabildiklerini söyledi.

Başkan Gümüş yapımı devam eden Çok Amaçlı Sosyal Alanlar ile ilgili şu ifadeleri yer verdi: “Göreve geldiğimiz 2014 yılında kırsal mahallelerde gördüğümüz en büyük sıkıntı üstü kapalı bir etkinlik alanıydı. Hemşehrilerimizin düğün, sünnet, mevlit gibi etkinliklerini yapabilecekleri doğru dürüst kapalı alanları yoktu. Kırsalda doğup büyüyen biri olarak bu benim için de öncelikli projeler içerisinde yer aldı ve ekibimle birlikte gerekli çalışmalara başladık. Yaptığımız proje ve çalışmalar sonucunda içerisinde mutfağı, bulaşıkhanesi, yemek pişirme alanı ve tuvaleti olan üzeri uzay çatıyla kaplı Çok Amaçlı Sosyal Alan projesini hayata geçirdik. Kırsaldaki ilk Çok Amaçlı Sosyal Alanımızı da Dağpınar'ı Mahallemize yaptık. Devamında ise ihtiyaç ve öncelikli duruma göre diğer mahallelerimize de Çok Amaçlı Sosyal Alanlarımızı yapmaya başladık. 8 yıllık görev sürecinde 36 kırsal Mahallemiz Çok Amaçlı Sosyal Alana kavuştu. Şuan yapımı devam eden 2 Çok Amaçlı Salonumuz var. Ekiplerimiz yapımı devam eden Karacaören ve Göktepe Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Alanlarımızı bu yıl içerisinde tamamlamak için gece gündüz çalışıyorlar. 2023 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İhtiyaç halinde Çok Amaçlı Sosyal Alanlarımızın yapımına devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz etkinliklerini daha iyi ve sağlıklı şartlarda yapmayı hak ediyor. Menteşe Belediyesi olarak biz de bunun için çalışacak, kırsaldaki vatandaşlarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz”