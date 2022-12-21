Menteşe Belediyesi Kültür Evlerine ziyaretçi akını

Menteşe Belediyesi'ne ait kültür evleri ve işletmeler ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan belediyenin kültür evleri 2022 yılı içerisinde 918 bin 800 ziyaretçiyi ağırladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe'nin eski kent dokusu içerisinde kalan tarihi Muğla Evleri ve Arastası ile kültür turizmi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Belediyemize ait 9 adet işletmemiz var. Menteşe Belediyesi Yalabık Parkı, Kültür Evi (Şerefliler Evi), Atapark, Zahire Pazarı, Kızıldağ Mesire Alanı, Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi, Kötekli Mahallesi Gençlik Merkezi Kahvehanesi, Yerkesik Kerimoğlu Türküsü Evi ve Yeşilyurt Maşat. Bu işletmelerimizden Belediye Parkımızı, Kızıldağ Mesire Alanımızı ve Narlı Kahvemizi 2022 yılı içerisinde hizmete açtık. Menteşe Belediyesi olarak halkımızın kullanımına açtığımız kültür evlerimiz ve işletmelerdeki hizmet kalitemiz, fiyatlardaki uygunluğumuz ve personelimizin güler yüzü ile her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyoruz. İlçemiz, kültür varlıkları açısından çok zengin bir kent. Kent merkezi, sivil mimarinin en güzel örneklerini barındırıyor. Restore edilerek işlevsellik kazanan kültür evlerimiz ile yenilediğimiz işletmelerimizi ziyaret eden konuklar, hem tarihi yapılarımızı geziyor hem de yöresel lezzetlerimizi tadabiliyorlar. Bu anlamda kültür evlerimiz ile önemli bir misyonu da yerine getirmiş oluyoruz. Amacımız kültür turizminde farkındalık oluşturmak ve bölgeye gelen ziyaretçi sayısını arttırmak, var olan kültür değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak, tanıtımını sağlamak ve kültür turizmini istenen noktaya getirmek" dedi.