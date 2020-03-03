Menteşe Belediyesi personel eğitimleri sürüyor

Menteşe Belediyesi İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından Fen İşleri Müdürlüğü personelinin tamamına 2 gün boyunca ‘Temel İş Sağlığı Güvenliği' eğitimi verildi.

Toplam 16 saatlik yenileme eğitiminde, iş güvenliği uzmanları tarafından personele; İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, iş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, patlama, yangın ve yangından korunma, tahliye ve kurtarma, kişisel koruyucu donanım kullanımı konuları slayt sunum eşliğinde anlatıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise işyeri hekimleri tarafından Menteşe Belediyesi personeline, meslek hastalıklarının sebepleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, hastalıktan korunma prensipleri, korunma tekniklerinin uygulanması ve ilkyardım konularında eğitim verildi.

Verilen eğitimler sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet verildiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Personelimize yönelik eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Bu eğitimlerle amacımız, personelimizde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç oluşturmak ve bunu hayatlarının her alanında uygulamalarını sağlamak. Bilinçli personelle vatandaşlarımıza daha verimli ve daha kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.