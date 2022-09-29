İhlas Haber Ajansı

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Menteşe Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Menteşe Belediyesinde görevli eğitmenlere Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Zihni Derin İş Merkezinde ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, ilkyardımın öncelikli amaçları, ilk yardımın temel uygulamaları, ilkyardımcının yapması gerekenler hakkında eğitmenlere bilgiler aktarıldı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ilk yardım eğitimleri hakkında yaptığı açıklamada; “Belediyemiz bünyesindeki kurslar, atölye çalışmaları, bilim parkı, tiyatro ve spor birimindeki eğitmenlerimiz görevleri nedeniyle kalabalık ve çeşitli yaş gruplarıyla çalışıyorlar. Bu nedenle eğitmenlerimizin günlük hayatta karşılaşabilecek olumsuz durumlara karşı ilk yardım konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. İlk yardım eğitimleri ile eğitmenlerimiz yaşanabilecek herhangi olumsuz duruma karşı hazırlıklı olacaklardır” dedi.

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