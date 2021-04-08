Menteşe Belediyesi personeline Karbon Ayak İzi eğitimi

Menteşe Belediyesi personeline, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 100 hibe desteğiyle ‘Menteşe Belediyesi Hizmetlerinde Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Azaltım Yol Haritasının Hazırlanması Projesi' kapsamında, personele yönelik karbon ayak izi ve sera gazı azaltımı konusunda eğitim verildi.

Menteşe Belediyesi, küresel ısınmanın sonucunda günden güne ciddi bir mesele haline gelen iklim değişikliği ve bu değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine yönelik eğitim ve projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında 50 personele iki gün boyunca karbon ayak izi ve sera gazı azaltımı konusunda eğitim verildi.

Çevre dostu kentlerin tasarlanmasında ve kentsel şehir planlamalarında öncelikle personelin çevre konusunda eğitimli ve bilinçli olmasının önemine değinen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşeyi yeşil alanların ve parkların varlıklarıyla yaşanabilir, çevre dostu, nefes alabilen bir kent haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Gümüş eğitim sonunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Doğa ve çevre odaklı projelere şimdiden başlamazsak, ileride geleceğimiz ve kentlerimizin yaşanabilirliği hakkında konuşma hakkımız olmaz. İklim değişikliği, yerel yönetimlerin başlıca sorunlarından biri ve biz bu konuda işe öncelikle personelimizin farkındalığını arttırmakla başlıyoruz. Daha sonra hizmet binalarımızda, devamında ise kentimizdeki diğer yerleşim alanlarında çevre dostu uygulamaları hızla faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Menteşe'ye en çok yakışan denizin mavisi ve ormanlarımızın yeşilidir. Bunu korumak ve kentleşmeyi bilinçli olarak sürdürmek adına, elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

‘Menteşe Belediyesi Hizmetlerinde Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Azaltım Yol Haritasının Hazırlanması Projesi' kapsamında, eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.

Proje kapsamında Menteşe Belediyesine ait 9 adet hizmet binasının sera gazı envanter raporu ve azaltım etüt raporu hazırlanacak.