Menteşe Belediyesi resim kursiyerleri eserlerini sergiledi

Resim kursuna katılan 70 kursiyer tarafından kış aylarında yapılan yağlı boya resimler Zahire Pazarında sergilendi. Sergi açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı Cumhur Çoban ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz ve kış aylarında düzenlenen değişik dallardaki kursların geleneksel hale geldiğini söyledi. Başkan Gümüş,“Belediyemiz bünyesinde yaz ve kış kursları düzenliyoruz. Kış kurslarının sonuna geldik. Temmuz ayının başından itibaren okullarda okuyan çocuklarımız için yaz kurslarımız başlıyor. Kış aylarında bine yakın kursiyerimiz çok farklı dallarda kurslarını tamamladılar. Belediyemiz bünyesinde resim kursu gören 70 kursiyerimizin eserleri bugün burada sergileniyor. Bu kurslarımız artık geleneksel hale geldi. Bu kurslarımız sayesinde kursiyerlerimiz sanat ile iç içe bir yaşam sürdürmekte, aynı zamanda da yaptıkları eserler sayesinde az da olsa bütçelerine ekonomik katkı sağlıyorlar. Bugün burada 70 kursiyerimizin 85 yağlı boya eseri sergileniyor. Bu eserler yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ürünü” dedi.

Konuşmaların ardından sergi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından tek tek gezildi.