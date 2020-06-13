İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşe Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde Menteşe Belediyesi Temzilik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı işçiler sokakta buldukları içinde para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde Menteşe Belediyesi Temzilik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçiler sokakta buldukları içinde para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti.


Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde belediyeye bağlı temizlik işçileri örnek bir davranış sergiledi. İşçiler, Üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu Kötekli Mahallesinde çöpleri topladıkları sırada yerde buldukları cüzdanı Kötekli Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baydur'a teslim etti. Muhtar Baydur ise durumu polise bildirdi. Daha sonra üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ş.D'nin cüzdanı Muhtar Hasan Ali Baydur tarafından kendisine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.