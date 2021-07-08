Menteşe Belediyesi tiyatro kursları başladı

Kursiyerler belirlenen yaş gruplarına göre Zihni Derin Alışveriş Merkezindeki Belediye tiyatrosunun salonlarında 4 tiyatro ve 2 drama eğitmeninden ses, nefes, denge, koordinasyon, doğaçlama, diksiyon, jest, mimik ve adımlama konularında eğitim alıyorlar.

Menteşe Belediye Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilen tiyatro kurslarına farklı yaş gruplarından toplam 135 kişinin kayıt yaptırdığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bölgemizde tiyatro sanatının yaygınlaşması, gençlerimizin tiyatro ile tanışması ve yeni tiyatrocuların yetiştirilmesine katkı sağlamak için belediye tiyatromuzun eğitmenleri tarafından eğitimler veriliyor. Tiyatro eğitimlerimize yoğun bir katılım oluyor. Özellikle çocuklarımızın eğitimler sırasındaki heyecanları ve sahnede harcadıkları emeği gördükçe mutlu oluyoruz. Kurslarımızda 6 yaşından 50 yaşına kadar kursiyerimiz var. Salonlarımızın dezenfeksiyonları kurs öncesi ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Çocuklarımızın ve kursa katılım sağlayan vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Menteşemizde çocuklarımızı ve halkımızı kültür sanat etkinliklerine katılımlarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.