Menteşe Belediyesi yaz kurslarına kayıtlar başladı

Menteşe Belediyesi'nin her yıl 5-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği yaz kurslarına kayıtlar başladı. Kurslarda çocuklara 21 farklı branşta eğitim verilecek.

Menteşe Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri tarafından; ahşap boyama, animasyon, bağlama, çocuk korosu, ebru, gitar, güzel yazı, halk oyunları, hızlı okuma, karikatür, keman, kilim dokuma, makrome örgü, model uçak, ata mozaik, origami, resim, ritim atölyesi, seramik, takı tasarım olmak üzere toplam 21 farklı branşta verilecek yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler; 05 - 23 Haziran tarihleri arasında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvuruda bulunabilecek ve (0252) 214 4880 dâhili 6316 numarasından bilgi alabilecekler. Kayıtların ardından ise kurslar 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz kurslarına katılan çocukların seçtikleri alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını kaydederek, “Yaz kursları ile amacımız tatile giren çocuklarımızın, ilgileri bulunan alanlarda kendilerini geliştirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşmelerini sağlamaktır. Uzman eğitmenlerimiz kurslarımızda her çocuğumuzla özel olarak ilgilenecekler. Geleceğimiz olan çocuklarımızı kültürel değerlerimizden, spordan, sanattan ve müzikten uzak olarak yetiştiremeyiz. Bu nedenle Menteşe Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik projelere imza atmaya, kurslar düzenlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.