Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı

Senaryosu gereği siren sesleriyle başlayan tatbikatta, öncelikle bina güvenli bir şekilde boşaltıldı ve çalışanlar Acil Toplanma Merkezinde toplandı. Acil durum ekiplerince, binada mahsur kalan yaralıların kurtarılmasının ardından güvenli bölgede ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda önceden belirlenen görevli personelin, bir afet durumunda neler yapabildiğini ve eksikleri görmek olduğunu söyledi. Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında yer alan bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Gümüş, “Afetlere hazırlık çerçvesinde personelimize hem acil durum eğitimi verdik hem de uygulamalı olarak neler yapılacağını gördük. Başarılı bir tatbikat oldu” dedi.