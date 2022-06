Menteşe Belediyesi'nden "Atık Toplama Etkinliği"

Etkinlikte 2 litre atık yağ, 30 adet atık pil veya 1 büyük poşet ambalaj atığı getiren 250 çocuğa çeşitli ödüller verilecek.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz toplum, temiz çevre bilincini küçük yaşta öğretmek ve çevre bilincini aşılayarak geri dönüşüm ile ilgili farkındalıklarının artmasını sağlamak. Etkinliğe her yıl daha fazla katılım gösterilmesi, çocuklarımızın her atığın çöp olmadığının bilincinde olduklarını gösteriyor ve bu da bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklar topladıkları atıkları pazar yerinde bulunan Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim ederek tişört, satranç takımı ve top gibi hediyeler alabilecek” dedi.