Menteşe Belediyesinden ‘Çevre Dostu Bez Çanta' dağıtımı

Muğla'nın Menteşe Belediyesi tarafından doğa kirliliğine neden olan plastik ve naylon poşetlerin kullanımını azaltmak amacıyla pazarda esnaflar ile alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıtımı yapıldı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren poşet kullanımının en aza indirilmesi, sürdürülebilir bir çevre ve doğa bilinci oluşturmak amacıyla Menteşe Belediyesi tarafından bastırılan 10 bin adet bez pazar alışveriş çantasının dağıtımına üreteci pazarında başlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşı bez torbaya alıştırmak, çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle belediyenin hazırlattığı çantaları pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını belirtti. Menteşe Belediyesi'nin de çevre dostu bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Gümüş, “Menteşe gibi çevre dostu bir kentte doğaya ve çevreye zarar veren plastik torba ve naylon poşetlerin yerine bez çantanın kullanımını yaygınlaştırmak ve dolayısıyla gelecek nesle daha temiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlara çevre dostu bez çantaların dağıtımı yapılıyor. Menteşe Belediyesi olarak 10 bin adet bez çanta yaptırdık. Bu çantaların vatandaşlarımıza dağıtımına başladık. Hedefimiz Menteşeli vatandaşlarımızın Pazar alışverişlerinde naylon poşet yerine bez çanta kullanımını teşvik etmek. Eğer gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyorsak, vatandaşlarımızın alışverişlerde mutlaka naylon poşet yerine bez torbaları kullanmalarını istiyoruz” dedi.

Uygulamanın güzel olduğunu dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Menteşe Belediyesi'nin bez çanta dağıtımından memnun kaldıklarını söylediler. Vatandaşlar, “Marketlerde yaptığımız alışverişlerde poşetlerden ücret isteniyor. Menteşe Belediyesi'nin ücretsiz dağıtımını yaptığı bez çantalar hem Pazar alışverişinde, hem de marketlerde kullanabileceğimiz ve yanımızda taşıyabileceğimiz bir ürün. Menteşe Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dediler.