Menteşe Belediyesinden Çevre Günü etkinliği

Etkinliklerinin geleneksel kireç dağıtımı ile başlayacağını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Beyaz badanalı, kırmızı kiremitleriyle meşhur Muğla evlerimize Dünya Çevre Günü'nde dağıtacağımız ücretsiz kireçlerle badana yapacağız. Bu yıl ki kireç dağıtımımız Karşıyaka Mahallemizde olacak.” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, yarın saat: 11.30'da Atık Pil Toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesi ile başlayacak. 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat: 11.00'de Akbük'te çevre yürüyüşü, saat:15.00'te ise Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde panel ve konferans düzenlenecek. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü Karşıyaka Mahallesinde kireç dağıtımı yapılacak.