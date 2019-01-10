Menteşe Belediyesinden geri dönüşüme destek

Geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefleyen Menteşe Belediyesi, sağladığı tasarruflarla ülke ekonomisine de katkı sundu. Toplanan evsel, bitkisel ve elektronik atıklar ile çevrenin korunmasını sağladı. Geri dönüştürülen her 1 ton kağıt/karton atık ile de onlarca ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geri dönüşüm ile doğanın korunduğunu ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlandığını belirterek, “Daha yaşanabilir bir kent, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak için geri dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz. Bu noktada evsel atık, bitkisel yağ, ambalaj atığı, atık pil ve elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması bizim için çok önemli. Geri dönüşüm konusunda çeşitli kampanyalar düzenliyor, kentimizin farklı noktalarına konuşlandırdığımız atık toplama üniteleri ile halkımızın geri dönüşüme katılımlarını sağlıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak 5 yılda 185 Bin 500 Ton Evsel Atığın bertaraf edilmesi ve 9 Bin 680 Ton Ambalaj Atığı, 449 Ton Bitkisel Atık Yağ, 4 Bin 243 kg Atık Pil ve 3 Bin 490 kg Elektronik Atığın geri dönüşümünü sağlayarak, daha sağlıklı bir çevrenin oluşmasına ve ülke ekonomisine katkı sağladık. Amacımız ayrıştırılabilir atıkların, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılarak, geleceğe daha yaşanır bir kent bırakmak” dedi.