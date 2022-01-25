Menteşe Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek

Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca devam ettirdiği yemek desteğini bugünde sürdüren Menteşe Belediyesi, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası evden çıkamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Belediye Aşevi'nde hazırlanan yemekleri kapılarına kadar ulaştırıyor. Hava şartları nedeniyle olumsuzluk yaşayan vatandaşlar Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilir, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattına mesaj atabilirler.