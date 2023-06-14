İhlas Haber Ajansı

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Menteşe Belediyesi'nden kış kursları yılsonu etkinliği

Menteşe Belediye Tiyatrosu ile Menteşe Dynamics takımı 2022-2023 Kış Kurslarını Zeybek Sinemasında düzenlenecek etkinliklerle kutluyor.


Etkinlik çerçevesinde Menteşe Belediye Tiyatrosu kursiyerleri tarafından çocuk oyunları gösterileri yapılacak. Kış döneminde tiyatro ve yenilikçi drama kurslarına katılım sağlayan kursiyerlerin sertifikaları verilecek. Etkinlikte ayrıca Menteşe Dynamics takımının kış döneminde aldıkları eğitimler ile yaptıkları Robotik Kodlama Projeleri ve Mobil Oyun tanıtımları yapılacak.


Menteşe Belediye Tiyatrosu ile Menteşe Dynamics takımının 2022 - 2023 Kış Kursları Bitirme etkinliği 17 Haziran 2023 Cumartesi günü saat:14.00'te Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

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