İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menteşe Belediyesi'nden Kıyı Temizliği

Menteşe Belediyesi ekipleri sona eren yaz sezonunun ardından Akbük Koyu ve Çınar mevkii arasındaki bölgede kıyı temizliği yaptı.

5 gün süren temizlik çalışmaları sonunda 3 ton atık toplandı.


Yoğun geçen bir turizm sezonunu geride bıraktıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bölgemiz her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Sahil şeritlerimizin, orman varlığımızın ve doğal alanlarımızın korunması kadar temiz tutulması da bizim için çok önemli. Bu nedenle, ekiplerimiz Çınar ve Akbük arasındaki sahil kesimi ve ormanlık alanlarda bırakılan çöpleri topladı. Vatandaşlarımızdan ricamız, kamplarını kurduktan ya da piknik sonrası oluşan atıkları en yakındaki çöp konteynerlerine bırakmaları” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.