Menteşe Belediyesi'nden ödüllü fikir yarışması

org/projeler/proje-detay/62021b83967603331f0ef9dd internet adresi üzerinden online olarak yapılıyor.

Kötekli Mahallesinde gençlik festivalleri ile çeşitli etkinlikler düzenleyen, öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulmak adına Kötekli Gençlik Merkezini hayata geçiren ve soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramında bulunan Menteşe Belediyesi, halkın fikirlerine değer vererek bu yarışma ile üniversite-kent entegrasyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor. Bu konuda yeni yenilikçi fikirlere değer veren Menteşe Belediyesi en etkili bulduğu 5 fikre ödül verecek.

Katılım hakkında

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü fikir yarışmasına telefonunuza ücretsiz olarak indirdiğiniz videa uygulaması üzerinden ya da fikrimiz.org internet sitesi üzerinden katılım sağlanabilecek. 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve her yaştan katılımcıya açık olan ödüllü fikir yarışmasında Menteşe Belediyesi Seçici Kurulunun en etkili bulduğu 5 fikir toplamda 5 bin TL değerinde ödül kazanacak.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere Menteşe Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.mentese.bel.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.