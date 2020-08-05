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Menteşe Belediyesinden öğrencilere danışmanlık hizmeti

Menteşe Belediyesi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi, üniversite tercihlerini yapacak adayları rehber ve danışmanlık hizmeti verecek.


6-14 Ağustos tarihleri arasında verilecek ücretsiz danışmanlık hizmeti sayesinde, üniversite hayali kuran gençlerin zorlu tercih maratonu, uzmanların yol göstericiliğinde daha kolay geçecek. Üniversiteye yerleşme planı yapan adaylar 6-14 Ağustos tarihleri, saat 14.00-17.00 arasında Menteşe Belediyesi'nin 0 252 214 01 48 numaralı telefonunu arayarak, uzmanların verdiği danışmanlık ve rehberlik hizmetinden hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek.


Pandemi sürecinden dolayı on-line verilecek hizmette adaylar, kendilerine yol gösteren uzmanların görüşünü alarak, tercih karmaşası yaşamadan kararlarını verebilecekler.

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