Menteşe Belediyesi'nden TOKİ'ye yeni yol

Açılan yol sayesinde yaklaşık 2 bin konutun bulunduğu TOKİ'de yaşayan vatandaşların kent merkezine ulaşımı da büyük ölçüde kısaldı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yeni bir yaşam alanı oluşan TOKİ'de yaklaşık 2 bin konut bulunuyor. TOKİ sakinlerinin kente ulaşımını kısaltmak adına TOKİ ve Menteşe Otobüs Terminali arasındaki bağlantı yolunu yaptık. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda buradaki yol, modern ve güvenli bir hale gelerek halkımızın kullanımına açıldı. 2 bin konutun bulunduğu TOKİ'de vatandaşlarımızın trafikte harcadığı zamanı büyük ölçüde kısaltmış olduk. Yeni yolun TOKİ'de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İmkanlarımız dahilinde yol yapımı, onarımı ve yenileme çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

TOKİ Sakinleri Başkan Gümüş'e teşekkür etti

Yeni yapılan yol sayesinde kente ulaşımlarının kısaldığını belirten TOKİ sakinleri Başkan Gümüş'e teşekkür ederek, “Yeni yapılan yol çok güvenli ve modern oldu. Daha önce ulaşım için Uğur Mumcu Bulvarı ya da çevre yolunu kullanıyorduk. Sabah saatlerinde ve iş çıkışlarında bu iki yolda yoğun trafik yaşanıyordu. Artık mecbur kalmadıkça bu yolları kullanmayacağız. Yeni yapılan yol ile trafikte harcadığımız zaman kısalmış oldu. Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş'e teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.

Menteşe belediye ekipleri tarafından 400 metrelik alana dolgu, sulama ve sıkıştırma çalışması yapıldı. Daha sonra yolun 4 bin metrekarelik alanına kilit parke taşı döşenerek, vatandaşların ve sürücülerin kullanımına açıldı.