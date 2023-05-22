Menteşe Belediyesinden ‘Türkü' şöleni

Şef Hamdi Demirtaş yönetimindeki 50 kişilik dev koro Muğla yöresi türkülerinin de yer aldığı 28 türküyü seslendirecek. İlk kez seyircisiyle buluşacak olan koro 8 aylık bir çalışmanın ardından seslendireceği birbirinden güzel türkülerle gönüllere hitap edecek.

“Gönüllerdeki Türküler” Türk Halk Müziği konseri 24 Mayıs Çarşamba Günü Saat: 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenecek.